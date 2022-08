Jetzt mitspielen Hier geht's zum großen St. Pölten-Quiz

Macht mit beim großen St. Pölten-Quiz! Foto: Straubinger

W ie heißt der größte See in St. Pölten? Seit wann ist St. Pölten Landeshauptstadt? Und wie heißt eigentlich der Bürgermeister? Fragen, die wohl die meisten in St. Pölten lebenden Menschen beantworten können. Aber wie gut kennt ihr eure Stadt wirklich? Das könnt ihr nun im St. Pölten-Quiz der NÖN beweisen. Auf die Besten warten Preise und ein Duell mit dem Stadtchef höchstpersönlich.