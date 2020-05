Esel, Katze, Kuh und Hund tummeln sich auf dem Bauernhof von Farmer Jones. Irgendwo gibt es auch noch einen Rasenmäher und eine Motorsäge. Allerdings ist der Farmer leider ziemlich vergesslich: Er kann sich einfach nicht erinnern, wo die Tiere und die Gegenstände zu finden sind und braucht deshalb die Hilfe der Mitspieler! Zwei bis vier Kinder können „Farmer Jones“ bei der lustigen Suche unterstützen und für Ordnung auf der Farm sorgen.

Das neue Spiel von Piatnik erinnert an das altbekannte „Memory“, erfordert allerdings durch die akustische Ansage des Farmers, welches Tier oder welcher Gegenstand gerade gesucht sind, noch mehr Konzentration. Solange ein Motiv nicht gefunden ist, bleiben die aufgedeckten Bild-Plättchen für diese Runde offen ausliegen. Gewiefte Spieler merken sich hierbei so manches Motiv und können in der nächsten Suchrunde an der richtigen Stelle zuschlagen! Oftmals haben dabei die Kinder die Nase vorn und den Erwachsenen bleibt das Nachsehen ...

Das lustige Geräusche-Suchspiel von Brad Ross und Jim Winslow eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Durch die Anforderung, der Soundbox genau zuzuhören und sich die Position der Bildkarten zu merken, werden verschiedene Sinne angesprochen und spielerisch gefördert. Die Kombination von Geräuschen und dazugehöriger Erklärung (beispielsweise Hundegebell und Frage nach dem Hund) unterstützt kleine Kinder bei der Erweiterung des Wortschatzes und hilft auch beim Erlernen der deutschen Sprache. Die einfachen Regeln erfordern keine großen Vorbereitungen und das vergnügliche Suchspiel kann sofort beginnen. Insgesamt sind 16 Motive zu suchen, sodass auch kleinere Kinder nicht überfordert werden. Gewonnen hat natürlich, wer „Farmer Jones“ am besten bei der Suche unterstützt und die meisten Tiere und Gegenstände entdeckt hat.

