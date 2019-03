Der Kabarettist und Liedermacher Alf Poier blickt bereits auf zahlreiche erfolgreiche Bühnenprogramme und Singles zurück.

So begeisterte er in jüngerer Zeit unter anderem mit seinem Programm „The making of Dada“ oder der Single „I hob’s gsehn“.

Ab März ist der Steirer mit seinem neuen Kabarettprogramm „Humor im Hemd“ unterwegs und kommt damit auch in die Cselley Mühle nach Oslip. Ein humorvoller Abend ist garantiert!

Die BVZ verlost Karten für das Kabarett am 23. März in der Cselley Mühle in Oslip um 20 Uhr. Teilnahmeschluss ist der 12. März.