Zwischen Traum und Wirklichkeit oszilliert Les Ballets de Monte-Carlo zur Musik von Sergej Prokofjew in „Cinderella“ – live gespielt vom Tonkünstler-Orchester am Samstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr und Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr (Familienvorstellung) im Festspielhaus in St. Pölten.

Als begabter Märchenerzähler versetzt sich Choreograf Jean-Christophe Maillot in seiner Cinderella-Inszenierung in die Gefühlswelt der Titelheldin. Von starker Symbolik durchdrungen, erzählt er die Geschichte über tiefe, zwiespältige Gefühle, über Leid, Vergessen und Freude. Denn, so Sergej Prokofjew: „Cinderella ist nicht nur eine Märchenfigur, sondern ein Wesen, das fühlt und lebt und dessen Schicksal uns berührt.“

