Love and Peace, Vietnam-Krieg und Pazifismus prägten das Ende der 1960er-Jahre. Die Broadway-Premiere des Musicals „Hair“ rund um eine Gruppe von Hippies in New York sorgte weltweit für Furore. Und Songs, wie „Aquarius“, „Let the Sunshine in“, „Hair“ oder „Ain’t Got No“ stürmten die Charts.

Am 17. August ist „Hair“ in einer Neu-Produktion am Festivalgelände in Wiesen im Burgenland zu sehen. Erklärt und kommentiert von Peter Rapp, der damals zunächst bei Ö3 war und ab 1968 die ORF-Jugendsendung „Spotlight“ moderierte.

