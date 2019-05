Ein Konzert der Band DIE SEER ist wie ein großes Treffen von Freunden. Man(n) ist sich dessen bewusst. Mann ist Fred Jaklitsch, Kopf und Mastermind der SEER. Mit viel Gespür baut er jede Show zu einem einzigartigen Ereignis auf – ganz Besonders im Rahmen der Tour, wo DIE SEER neben ihren großen Hits, zahlreichen Überraschungen auch ihre musikalische Geschichte erzählen.

„Ich denke, dass es einfach wichtig ist, sensibel mit den Empfindungen der Zuhörer umzugehen. Texte verhallen nicht wirkungslos in den Köpfen der Menschen. Hat man diese einmal erreicht, dann hat das auch viel mit Verantwortung zu tun“, erklärt Jaklitsch. Verantwortung steht dafür, die Arbeit auf der Bühne nicht als typischen Konzertbetrieb zu sehen. „Konzertbetrieb – schon das Wort klingt so emotionslos“, sagt er und trifft damit den Nagel auf den Kopf. „Unmittelbar nachdem die Musik uns in Richtung Publikum verlassen hat, ist sie im Grunde schon wieder Vergangenheit und daher ist jedes Konzert, jeder Bühnenauftritt für uns wieder etwas ganz Neues“, so die SEER Stimmen Sabine Holzinger und Astrid Wirtenberger.

Dieser Einsatz zahlt sich aus und wer je ein Konzert der SEER gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. Freude am musikalischen Handwerk. Echte Live-Musik. Konzertkritiken können daher nur zum Teil wiedergeben, was „SEER Live“ bedeutet. Man muss es selbst sehen und hören, dann kommen „SPÜREN“ und „FÜHLEN“ von ganz allein. Hat man das erlebt, dann weiß man auch, was „SEERISCH“ ist In diesem Sinn: „Sche wars, wennst do warst!“

www.dieseer.at

