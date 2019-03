Die Haydnregion hält zur zweiten Konzertsaison einige Highlights für alle Kulturinteressierten parat:

31. März, 11 Uhr: „Gott erhalte! Gott beschütze!“;

16. April, 14 Uhr: „Mäuschen Max“;

12. Mai, 15 Uhr: „Reich mir die Hand, mein Leben!“;

20. Oktober, 14 Uhr: „Ein Märchen für Rohrau“;

8. November, 19 Uhr: „Exklusive Kammermusik“;

15. Dezember, 18 Uhr: „Zauberhafter Winterklang“.

Den Auftakt gibt am Sonntag den 31.3. um 11 Uhr das international gefragte Auner Quartett und die Ausnahmepianistin Magda Amara im Haydn Geburtshaus Rohrau. Sie gehen mit dem Publikum auf Spurensuche nach den Ursprüngen der Kaiserhymne. Von der Geschichte des „Gott erhalte“ wird Michael Korth in fesselnder Art und Weise erzählen. Tatsache ist, dass abgesehen von J. Haydn auch viele andere Komponisten die berühmte Melodie in ihre Werke haben einfließen lassen. Tickets für diese besondere Matinée erhalten Sie unter 02164/2268 bzw. tickets@haydnregion-noe.at.

