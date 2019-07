Eines der berühmtesten Werke Goethes wird am Freitag, 6. September, in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois dargeboten. Allerdings neu interpretiert. Ausnahmekünstler Philipp Hochmair präsentiert dort unter der Regie von Nicolas Stemann seine Interpretation des Literatur-Klassikers.

NOEN

Philipp Hochmair ist seit Jahren ein Publikumsmagnet auf den Theaterbühnen des Landes. Unvergesslich bleibt sein Auftritt im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen des vergangenen Jahres, als er kurzfristig für Tobias Moretti eingesprungen ist. Überzeugt hat er auch in seiner charmanten Rolle als Joachim Schnitzler bei der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“. Mit seiner energiegeladenen Einmann-Performance „Jedermann Reloaded“ begeistert er regelmäßig das Publikum zusammen mit seiner Band „Elektrohand Gottes“. Als Kulisse für die Darbietung dient die Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten, die als eine der schönsten Sommerbühnen des Landes gilt.

