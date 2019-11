Gespielt wird am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr. Samstag, 14. und 21. Dezember, um 16 Uhr, Sonntag, 15. und 22. Dezember, um 11 und 16 Uhr sowie Montag, 23. Dezember, um 16 Uhr. Die NÖN verlost Family-Packages. Einsendungen mit dem Kennwort „Weihnachtsgeschichte“ bis 1. Dezember per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.

Mehr Infos unter www.teatro.at