Es erwartet euch eine 4 stündige Schiff-Fahrt im Tullner Donauraum (von und bis Tulln), ein Live-Auftritt der Comedyhirten. Selbst die Parodie-Opfer stellten den Comedy Hirten das beste Zeugnis aus. "Diese Gruppe ist kultig", grinst etwa Jahrhundert-Kicker Herbert Prohaska (welcher am Kickerdampfer 2017 mit an Bord war), "die Abende mit den Hirten sind genial. Kein Wunder, dass man da einen Lachkrampf bekommt."

Seit 2004 verunsichern die Ö3-Comedians die Kabarett-Bühnen Österreichs und am 9.August das Publikum am Kickerdampfer - darunter auch zahlreiche Fußballstar´s die mit an Bord sind, Talk am Schiff: Ex-ORF Sportchef Hans Huber im Gespräch mit den Sky-Experten* Toni Pfeffer, Walter Kogler und anderen Fußballgrößen, ein Gratis Leberkäsbuffet und eine tolle Stimmung.

Freie Platzwahl: Sitz- und Stehplätze im Innen- & Aussenbereich. Karten a € 45,-- bei Wienticket und allen Trafik Plus Verkaufsstellen.

Mit der NÖN könnt ihr 3 x 2 Freikarten für den Kickerdampfer gewinnen!