Gemeinsam mit den Kulturschaffenden der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya hat die Volkskultur Niederösterreich bereits seit einem Jahr das Festival vorbereitet und ein abwechslungsreiches Kulturprogramm gestaltet: Vom Frühschoppen über die Wirtshausmusik, von konzertanten Begegnungen über musikalische und Ländergrenzen hinaus bis zu Messgestaltungen, vom großen Treffen der Chöre bis zur grenzüberschreitenden musikalischen Radtour, bei aufhOHRchen wird für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas geboten.

volkskulturnoe.at

Einen besonderen musikalischen Höhepunkt bietet das Festkonzert „Grenzenlos“ am Samstag, 1. Juni um 20.00 Uhr mit der Donau Philharmonie Wien unter der Leitung des Waidhofners Manfred Müssauer, und mit der Violinistin und Sängerin Katica Illényi im Stadtsaal Waidhofen.

Enge Kooperationen mit Vereinen und Institutionen vor Ort wie der Waldviertel Akademie, dem Theater an der Mauer TAM oder der Albert Reiter Musikschule verankern das Programm in der Region. Darüber hinaus bringen sich Musiker aus ganz (Nieder-) Österreich und auch aus Tschechien ein. 1.000 Mitwirkende bringen gemeinsam mit den Besuchern vier Tage lang Waidhofen an der Thaya zum Klingen.

volkskulturnoe.at

Das Programm findet ihr hier: www.volkskulturnoe.at/aufhOHRchen

Die NÖN verlost Karten!

Wir verlosen Tickets für das aufhOHRchen-Festkonzert "Grenzenlos" am 1. Juni im Stadtsaal Waidhofen.

Tickets gibt's auch jetzt schon im NÖN-Ticketshop!