Wir verlosen Karten für das Weinfestival!

Im Frühling begrüßt man in der Thermenregion Wienerwald die Weine – seit 2002 mit dem großen Weinfestival. Zum 20. Geburtstag gibt es heuer von 2. bis 6. Juni ein besonders abwechslungsreiches Programm. Den Beginn macht am Donnerstag das Afterwork Wine Tasting im Jaz in the City Hotel in Wien. Es folgen freitags eine kommentierte Weinverkostung im Badener At the Park Hotel und unter dem Titel „WinzerInnen machen Programm“ einige interessante Events bei den Winzern selbst.

Am Samstag findet die sommerliche Sparkling Night statt, die in Kombination mit einem Late Night Shopping im Starkl Loft in Pfaffstätten über die Bühne geht. Der Höhepunkt „Wein im Park“ findet mit allen 36 teilnehmenden Winzern auf der Summerlounge des Casino Baden statt, hier werden auch die Sortensieger 2021 prämiert. Der (Pfingst-)Montag startet mit dem Winzer-Sektfrühstück im Freigut Thallern. Dort geht das Weinfestival mit der Verkostung „20 Jahre Thermenregion – 20 Thallern“ ins Finale.

Infos und Tickets: www.weinfestival.at

Die NÖN verlost drei Mal zwei Freikarten für den 5. Juni.