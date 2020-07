Nach der erfolgreichen NÖ Landesausstellung 2019 und einigen ersten kulturellen Highlights in den revitalisierten Kasematten in Wiener Neustadt startet in diesem europäisch einzigartigen Bauwerk nun die dauerhafte Nachnutzung: Die Ausstellung „Die Stadt als Festung“, die die Geschichte der jahrhundertealten Verteidigungsanlage zeigt. „Diesen Schwung nehmen wir mit und starten nun in die touristische Hauptnutzung. Wir etablieren die Kasematten damit als neuen touristischen und kulturellen Hotspot und freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Besucher“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer. Die multimediale Schau macht deutlich, wie die Kasematten und die vorgelagerte Bastion über die Jahrhunderte zum Schutz der Stadt und ihrer Menschen ausgebaut und verändert wurden. Mehr Infos gibt es unter www.kasematten-wn.at.

