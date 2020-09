Die „Jellicle Cats“ sind wieder zurück: Das weltberühmte Musical, basierend auf T.S. Eliots „Old Possum’s Book of Practical Cats“, gilt als Meilenstein in der Geschichte des Musiktheaters. Über 73 Millionen Menschen in 30 Ländern und 16 Sprachen haben dieses außergewöhnlich faszinierende Musical gesehen.

Am Donnerstag, 24. September öffnet das Wiener Ronacher seine Türen und startet mit Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk „Cats“ in die Saison 2020/2021. Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen das Stück in einer neuen Version der Originalproduktion.

Atemberaubender Tanz, legendäre Kostüme, ein magisches Bühnenbild, Grammy-prämierte und mitreißende Musik machen „Cats“ zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsvorschriften nehmen die Vereinigten Bühnen Wien den Spielbetrieb im Herbst wieder auf. Mit einem maßgeschneiderten Präventionskonzept, das gemeinsam mit Gesundheitsexperten erarbeitet wurde, soll dem Publikum zu jedem Zeitpunkt ein sicherer und entspannter Abend im Ronacher ermöglicht werden.

Die NÖN verlost Karten für die Premiere am Donnerstag, 24. September (Teilnahmeschluss ist der 13. September).