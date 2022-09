Jetzt Karten für "Cobario" gewinnen!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Georg Aichberger, Herwig Schaffner und Peter Weiss. Die drei Männer bilden das Instrumental-Trio „Cobario“. Am 7. Oktober ab 19.30 Uhr präsentieren sie im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) ihr Album „Weit weg“. Dabei versprechen sie eine musikalische Liebeserklärung an die Welt und an Wien. „Weit weg“ zeichnet sich durch einen Genremix aus, der das Gefühl vermittelt, dass Cobario musikalisch auf der ganzen Welt zu Hause wäre.

Die NÖN verlost drei mal zwei Tickets für die Veranstaltung. Einsendeschluss: 21. September.