Wir verlosen Karten für den Wienerberger Maurer-Fünfkampf

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Am 22. Oktober 2022 wird in der Arena Nova erneut der stärkste Maurer Österreichs gesucht. In den Kategorien „Trogn“, „Stessn“, „Hoitn“, „Stemman“ und „Anwerfen“ müssen die Teilnehmer ihre Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit beweisen. Für das spannende Kräftemessen kann man sich bis zum 10. Oktober anmelden.

Die NÖN verlost drei mal zwei Karten. Einsendeschluss: 17. Oktober.