Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, bis in die Abendstunden in der zur Fußgängerzone verwandelten Hauptstraße in St. Valentin zu flanieren und in den Geschäften zu stöbern.

Begleitet wird die Einkaufsnacht von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Für Kinder stehen Hüpfburg, Entenrennen und weitere spannende Aktivitäten auf dem Plan. Für musikalische Begleitung sorgen JB4 unplugged und die Straßenkünstler des Theater Leela geben ihr Bestes.

Das Highlight stellt die Open-Air Modenschau vor dem Modehaus Kutsam dar, bei der ab 18.30 Uhr die neuesten Trends für einen schicken Sommer präsentiert werden. Mit dabei sind die neu eingetroffenen Top-Marken One More Story und Someday sowie auch unsere italienischen Brands Risskio, Dixie und BeBoard.