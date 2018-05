Der Gospelchor steht, gemeinsam mit der 5- bis 6 köpfigen Lifeband für höchste musikalische Qualität und gelebte Freude. Mit der Gestaltung rhythmischer Messen begonnen, haben sich Cantores Dei ab Beginn der 90er Jahre auch auf die Konzertschiene begeben.



Nicht zuletzt durch die anspruchsvolle künstlerische Arbeit von Ausnahmetalent Monika Ballwein sind neben Konzertbesuchern auch Veranstalter begeistert von den dargebotenen Arrangements und Interpretationen. Ihre Stimme wurde als Leadstimme zum Markenzeichen der Gruppe.

Nach diversen CDs und Singles, wie „Friedensgarten“, „Fly“, „Live CD“ und „X-mas“ präsentieren Cantores Dei ihren Fans am 09. Juni 2018 in der Kyrnberghalle in Pyhra ihre neue CD – gespickt mit Soul, Balladen und christlichen Popsongs.