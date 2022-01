Karten gewinnen für "Adele Neuhauser"

Seit sich Adele Neuhauser im Wiener „Tatort“ mit der verletzlichen und verletzten Figur der Bibi Fellner in die Herzen eines Millionenpublikums spielt, wird die bekannte österreichische Schauspielerin im gesamten deutschsprachigen Raum geliebt. Mit großer Offenheit schaut sie in ihrer Autobiografie „Ich war mein größter Feind“ zurück – und mit unbändiger Lust auf Neuanfänge blickt sie nach vorne: eine Haltung, die uns allen Mut machen kann. Aus ihrem Buch erzählt sie am Samstag, 29. Jänner, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. Musikalisch begleitet wird Adele Neuhauser von der Band Edi Nulz. Mehr Infos gibt es auf www.konzerthaus-weinviertel.at.

Die NÖN verlost Karten.