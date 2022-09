Live dabei im Landestheater

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

„Der Talisman“ von Johann Nepomuk Nestroy ist ein Klassiker der Literatur des 19. Jahrhunderts. Die Uraufführung fand am 16. Dezember 1840 im Theater an der Wien statt. In dem humoristischen Stück dreht sich alles um die Menschen auf dem Schloss von Cypressenburg. Das Schicksal der Menschen wird dort durch ihre Haarfarbe bestimmt und ganz unten im sozialen Gefüge stehen die Rothaarigen. „Der Talisman“ erzählt die Geschichte des rothaarigen Titus Feuerfuchs, welcher durch den Wechsel seiner Haarfarbe versucht, seine gesellschaftliche Position zu verbessern. Inszeniert wurde die Aufführung im Landestheater vom Regie-Duo Kaja Dymnicki und Alexander Pschill. Bekannt ist das Duo für seinen rasant-erzählerischen und witzig-klugen Inszenierungsstil.

Die NÖN verlost Karten für „Der Talisman“ am 7. Oktober im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten. Die Gewinnerinnen und Gewinner erwartet ein Sektempfang, eine exklusive Führung durch das Landestheater und die Theater-Vorstellung.

Teilnahmeberechtigt sind die Besitzerinnen und Besitzer eines NÖN-Abos. Einfach mit Abonummer einloggen und mitspielen! Einsendeschluss: 30. September.