Die lange Durststrecke ohne Kunst und Kultur hat endlich ein Ende, der Kultursommer Niederösterreich steht in den Startlöchern. Egal ob Oper, Komödie, Drama oder Musical, da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ödön von Horváths groteske Posse „Hin & Her“ ist im Rahmen der Sommerspiele im Schloss Sitzenberg von 4. bis 27. Juni im Schlosshof zu sehen. Es gibt Karten für den 5. oder 11. Juni zu gewinnen.

www.sommerspiele-sitzenberg.at

Ins Weltall geht es beim Kultursommer Laxenburg mit dem Galactical von Christian Deix und Olivier Lendl „Raumschiff oder das Drama des begabten Hundes“ von 13. Juni bis 15. August im Hof der Franzensburg im Schlosspark. Tickets für die Aufführungen am 19. und 20. Juni sowie 4. Juli gibt es zu gewinnen.

www.kultursommerlaxenburg.at

„Die 10 Gebote #wiewirlebenwollen“ – ein außergewöhnliches Bühnenwerk von zehn Autoren zum 60. Jubiläum der Sommerspiele Melk ist von 16. Juni bis 31. Juli in der Wachauarena in Melk zu sehen. Es gibt Karten für den 1. Juli zu gewinnen. Außerdem steht die Musikrevue von Alexander Hauer und Lukas Wachernig „So What?! Kann denn Liebe Sünde sein?“ von 7. Juli bis 14. August am Programm. Karten für den 13. Juli gibt es zu gewinnen.

www.sommerspielemelk.at

Bei den Sommerspielen im Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf steht „Humor im Schloss“ von 17. bis 26. Juni auf dem Programm, sowie „Musik im Schloss“ von 30. Juni bis 9. Juli. Verlost werden Karten für Joesi Prokopetz mit Pfleger & Pfleger und Kurt Gober, „Live is life“ am 24. Juni, den Abend der Jungkabarettisten am 25. Juni, das Zemlinsky Ensemble am 30. Juni, das Ventus Quintett Salzburg – Bläserquintett mit Werken von Haydn, Dvořák und Bizet am 1. Juli, Tina Naderer, „Ohne Filter“ am 3. Juli für das und Streichquintett der Wiener Kammersymphonie, Werke von Mozart, Brahms, Haydn und Korngold am 8. Juli.

www.mariaenzersdorf.gv.at

Herbert Steinböck ist als homosexueller König der Nacht, Wolfgang Lesky in High Heels und Strapsen in der Sommernachtskomödie „Ein Käfig voller Narren“ auf Schloss Rosenburg von 24. Juni bis 1. August zu sehen. Die NÖN verlost Karten, der Termin ist frei wählbar.

www.sommernachtskomoedie.at

Guiseppe Verdis Oper „La Forza del Destino, Die Macht des Schicksals“ – in italienischer Sprache mit deutschen Texteinblendungen von Star-Regisseur Julian Roman Pölsler inszeniert – ist im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg von 3. bis 30. Juli zu sehen. Karten werden für die Vorpremiere am 1. Juli verlost.

www.operklosterneuburg.at

„Schneewittchen – neu verzwergt“ ist beim Märchensommer Poysbrunn von 8. Juli bis 29. August zu sehen. Familypackages (freie Terminwahl) werden verlost. Eine Reservierung ist notwendig. www.maerchensommer.at

2021 feiert die Operette Langenlois „mit Sicherheit“ ihre 25. Saison. Von 28. Juli bis 14. August gibt es Johann Strauss‘ Operette „Die Fledermaus“ im Park des Schlosses Haindorf zu sehen. Karten für den 13. August werden verlost.

www.operettelangenlois.at

Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“ steht von 15. Juli bis 7. August auf Burg Gars am Programm. Karten gibt es für den 3. August zu gewinnen.

www.operburggars.at

Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail" steht von 15. Juli bis 7. August auf Burg Gars am Programm. Karten gibt es für den 3. August zu gewinnen.



Vorhang auf für den NÖ Kultur- und Veranstaltungsommer:

Tickets und Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf NÖN.at/ticketshop