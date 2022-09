Mit Top-Stars 1 + 1 Tickets gratis für die "Brunner Wiesn"!

Zur Eröffnung der Brunner Wiesn kommt die deutsche Girlgroup „No Angels“. Foto: Ben Wolf

„O’zapft is“ heißt es bei Niederösterreichs größtem Oktoberfest am Donnerstag, 15. September, am Festgelände am Campus 21 in Brunn am Gebirge.

Bis zum 1. Oktober herrscht dort ausgelassene Oktoberfeststimmung mit vielen Top-Konzerten. Den Veranstaltern der „Brunner Wiesn" ist es zum zehnjährigen Jubiläum gelungen, eine geballte Ladung an Stars auf die Wiesnbühne zu holen (siehe Infobox). Den Auftakt macht die deutsche Girlgroup „No Angels". Der würdige Abschluss wird dann mit einer großen Mallorca-Party gefeiert. Geöffnet ist die „Brunner Wiesn" jeweils Donnerstag von 16 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 16 Uhr bis Mitternacht. Einlass in das Festzelt mit Karte ist ab 18 Uhr möglich, die Live-Acts starten um 19.30 Uhr. Das Brunner Wiesn 10 Jahres Oktoberfestival soll am Campus21, in Brunn am Gebirge, gebührend gefeiert werden, aus diesem Grund schenkt euch oeticket.com ab sofort, bis zum 15. September, zu jedem gekauften Ticket, ein gratis Ticket dazu! Also auf geht's!



