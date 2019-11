Gemeinsam „Leise rieselt der Schnee“ singen, einen Adventkranz basteln, Kekse backen oder einen köstlichen Bratapfel genießen … Die Zeit vor Weihnachten muss nicht nur stressig sein. Sie kann auch ruhig und besinnlich werden, wenn etwa Familien die Gelegenheit nutzen, sich gemeinsam auf das Christkind vorzubereiten.

zVg Amt der NÖ Landesregierung

Welche Bräuche und Traditionen aus der Region zuhause gelebt werden, das können Kinder und Jugendliche aufschreiben oder zeichnen. Mit ihren Zeichnungen vom Christkind und Geschichten rund um Weihnachten können Sie an der Aktion „Advent – Wie ich mich auf das Christkind vorbereite!“ von Land NÖ, ORF NÖ, NÖN, SPAR und Kultur.Region.Niederösterreich teilnehmen. Unter allen Einsendungen werden tolle Preise verlost.

zVg Amt der NÖ Landesregierung

1. Preis: Samsung Galaxy J330F DS black

2. Preis: ZTE Blade A612 Dark Blue

3. Preis: €100 Gutscheinkarte von Spar

4.-100. Preis: je eine € 25 Gutscheinkarte von Spar

Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr, die einen Wohnsitz in NÖ haben und in einen NÖ Kindergarten bzw. in eine NÖ Schule gehen.

Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2019.

Teilnahme online auf www.mein-christkind.at