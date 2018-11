Der Zauberlehrling

Lukas Beck

Auch Zaubern will gelernt sein! – Aber so schwierig kann das doch nicht sein, oder? Das denkt sich zumindest der junge Heliodor, als er beim großen Zaubermeister Ariel in die Lehre geht. Der Zauberstab hat ihn jedenfalls als Zauberlehrling akzeptiert. Doch bald muss er feststellen, dass dazu mehr gehört als große Sprüche oder Gesten und dass die magischen Schlossbewohner ihm noch mehr Rätsel aufgeben als die kompliziertesten Zaubersprüche und Kochrezepte: Warum zum Beispiel hält Ariels bezaubernde Tochter Laluna so gar nichts von der Zauberkunst? Was ist mit ihrer Mutter Undine geschehen? Weshalb ist Ariels Haushälterin Morgana nur so abweisend und streng? Was hat es mit den drei Zauberbesen Kehrein, Kehraus und Kehrum auf sich? Mit seinem jugendlichen Übereifer und ungeübten Zauberversuchen versetzt Heliodor das bis dahin sehr geordnete Schlossleben erst einmal ordentlich ins Chaos und sorgt damit für so manche überraschende Wendung und zauberhafte Erkenntnis...

Der Zigeunerbaron

Lukas Beck

Operette von Johann Strauss

Libretto von Ignatz Schnitzer

Sandor Bárinkay kehrt nach langjährigen Kriegswirren in seine ungarische Heimat zurück. Die Güter seines Vaters hält der Schweinezüchter Zsupán besetzt, der sich davon auch nicht trennen möchte. Bárinkay wird von Arsena, der Tochter des Schweinezüchters zurückgewiesen, denn sie liebt einen anderen.

Die Zigeunerin Czipra erkennt in Bárinkay den Sohn des ehemaligen Gutsbesitzers und macht ihn mit den Zigeunern bekannt, die ihn freudig zu ihrem „Zigeunerbaron“ ausrufen. Bárinkay verliebt sich in die Pflegetochter Czipras, Saffi, von deren blaublütiger Herkunft er bald erfährt. Bárinkay, der sich ihrer nun nicht mehr für würdig hält, lässt sich für den Krieg anwerben. Nach siegreicher Beendigung des Krieges kehrt Bárinkay an der Spitze der Husaren zurück und schließlich kommt die Liebe doch noch zu ihrem Recht …

„Ja, das alles auf Ehr‘“, „Schatzwalzer“ oder „Ja das Schreiben und das Lesen“ sind nur einige der weltbekannten Melodien dieser Operette, die zum Bühnentriumph für den Komponisten wurde.