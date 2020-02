„Miss Saigon“ feiert im Herbst 2020 im Wiener Raimund Theater Premiere. Das vielfach ausgezeichnete Stück erzählt die bewegende Liebesgeschichte der jungen Vietnamesin Kim und des amerikanischen GI Chris, die sich schicksalhaft in Vietnam begegnen. Newcomerin Vanessa Heinz und Musicalstar

Oedo Kuipers, dem Publikum bestens bekannt aus dem Musical „Mozart!“, werden in den Titelrollen zu sehen sein.

Mit ergreifender Musik, einer imposanten Inszenierung, extravaganten Choreografien, einem effektvollen Bühnenbild und viel fernöstlichem Flair wird das Musical in Szene gesetzt.

Besonderes Highlight: die Landung eines Hubschraubers auf offener Bühne – eines der eindrucksvollsten Bilder der Musicalgeschichte. „Das Publikum darf sich auf ein ganz besonderes und außergewöhnlich emotionales Musical-Erlebnis freuen“, freut sich Vereinigte-Bühnen-Wien-Musical-Intendant Christian Struppeck.

Apropos Liebesgeschichte: Anlässlich des bevorstehenden Valentinstages verlost die NÖN Karten für das Musical: Einsendungen mit dem Kennwort „Miss Saigon Valentinstag“ bis 1. März per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.

Mehr Informationen zum Musical und Tickets gibt es unter saigon.musicalvienna.at.