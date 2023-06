Jetzt Karten für das Herztöne Festival gewinnen!

Herztöne – das sind die Klänge und die Sprache des Herzens, die durch die Musik zum Ausdruck kommen. 2023 trifft die STEIRISCHE auf das BLECHBLASINSTRUMENT – ein Zusammenspiel, das sich oftmals in der volkstümlichen Musik findet. Dass es aber auch da unterschiedlichste Facetten und Vielfalt pur gibt, zeigen uns die Ensembles, die wir an diesem Tag eingeladen haben. Sie werden an wunderschönen Plätzen in und um die Burg Reinsberg aufspielen. Kommen Sie mit Freunden und Familie und genießen Sie einen ganz speziellen Tag auf der Burgarena Reinsberg.

Mit der NÖN könnt ihr Karten für den 25. Juni gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 9. Juni.