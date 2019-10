„This is the Greatest Show“ zelebriert mit viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail die unvergesslichen Songs aus den schönsten Musikfilmen aller Zeiten – darunter Hits wie La La Land, A Star is born und The Greatest Showman. Natürlich macht „This is the Greatest Show“ auch Halt bei den Klassikern des Genres wie The Bodyguard, Burlesque, Dirty Dancing, Die Eiskönigin, Fame, Flashdance, Footloose, Grease, Moulin Rouge, The Rocky Horror Picture Show, Wie im Himmel sowie bei den erfolgreichen Musicalverfilmungen Mamma Mia, Das Phantom der Oper oder Rent.

Die BVZ verlost Tickets für „This is the Greatest Show“ am 1. April 2020 in der Wiener Stadthalle. Kennwort: Greatest Show. Einsendeschluss: 6. November.

