Das Tullner Danubium hat sich zu einer der wichtigsten Kabarett-Bühnen Österreichs entwickelt. Der Spielplan bietet im Frühjahr einen Mix aus Stars, Geheimtipps der Kleinkunstszene und tollen Newcomern.

20. März: Roland Düringer „Africa Twinis“

21. März: Eva Maria Marold „Vielseitig desinteressiert“

26. März: Wir Staatskünstler „Jetzt erst recht!“

28. März: Omar Sarsam „Herzalarm“

5. April: Martina Schwarzmann „Genau richtig“

17. April: Stefan Leonhardsberger „Rauhnacht“

18. April: Alex Kristan „Lebhaft“

24. April: Wiener Comedian Harmonists „What a Wonderful World“

25. April: Gery Seidl „Hoch tief“

30. April: Voodoo Jürgens und Die Ansa Panier „‘s klane Glücksspiel“

1. Mai: Otto Schenk „Zum 90. Geburtstag – Das Allerbeste von Otto Schenk“

Mehr Infos zum Programm gibt es unter www.tullnkultur.at.

Die NÖN verlost Karten. Einsendungen mit Kennwort „Danubium“ und Wunschtermin bis 8. März per E-Mail an gewinnspiel@noen.at, per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, oder online mitmachen.