Ab Montag, 27. September, heißt es wieder: Zuhören, anrufen, gewinnen! Täglich kurz nach 7.30 Uhr werden in der Sendung „Guten Morgen Niederösterreich“ die drei Radio-NÖ-Stars des Tages genannt. Wird diese Musikbingo-Kombination in der richtigen Reihenfolge an diesem Tag auf Radio NÖ gespielt, dann brauchen die Zuhörer nur mehr die Nummer 0820/990 990 anzurufen. Wer als Erster durchkommt, reserviert sich damit einen Autoschlüssel für den Mazda 2 Emotion G75.

Beim Finale am Samstag, 16. Oktober, in St. Pölten werden die Autoschlüssel dann nacheinander ausprobiert. Passt der Schlüssel, darf sich der Gewinner über ein neues Auto vom Autohaus Mazda Mayer freuen.