Großartiges wartet am 25. August in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk). Das Sonnenschutzzentrum Mostviertel lädt zum Open-Air-Konzert ins Freizeitzentrum beim Badesee. Nach der Gewinnerband des Sonderpreises des NÖ Landeswettbewerbs Podium-Jazz-Pop-Rock und Amon aus dem Mostviertel darf sich das Publikum auf Christina Stürmer und Band freuen.

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich,