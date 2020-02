Vor Millionen Jahren begann sich die Donau ihren 2.800 Kilometer langen Weg durch Europa zu bahnen. Wie kein anderer Fluss steht die Donau für die Vielfalt des Kontinents und seine Geschichte. Seit tausenden Jahren ist auch der Mensch an ihren Ufern präsent. Die Ausstellung „Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“ lädt auf der Schallaburg von 28. März bis 8. November zu einer inspirierenden Reise flussaufwärts ein: Vom Schwarzen Meer durch die Felsschluchten des Eisernen Tors, durch Ungarn und die Wachau auf die Schallaburg. Zahlreich sind die Geschichten und Erzählungen, die die Reise bereithält: das dramatische Ende der versunkenen Insel Ada Kaleh, die Kämpfe Prinz Eugens gegen die Osmanen oder das Schicksal der Donauschwaben. Dabei wird dem Geheimnis der ungarischen Fischsuppe und den Lesehöfen ebenso nachgegangen wie dem Mythos der schönen blauen Donau.

