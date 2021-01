Weingärten im sattem Grün, die Donau oder Dürnstein sind nur einige der Besonderheiten, die die Wachau, die seit 20 Jahren UNESCO-Weltkulturerbe-Region ist, zu bieten hat. So vielfältig sich die Wachau präsentiert, so vielfältig sind auch die Bilder, die im Zuge des Fotowettbewerbes, den die NÖN gemeinsam mit der Landesgalerie Niederösterreich

anlässlich der Ausstellung „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“ veranstaltet hat. 800 Werke vom ausgehenden 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts setzen den Landstrich bei der Ausstellung, die von 17. April bis 2. Mai zu sehen ist, imposant in Szene.

Von den über 500 eingesendeten Fotos wurden von einer hochkarätigen Jury die zehn besten ausgewählt, die nun vom 13. bis 29. Jänner zum Voting auf NÖN.at bereitstehen.

Der Fotograf des Siegerfotos verbringt mit einer Begleitperson eine Nacht in der Wellness-Suite beim Kirchenwirt in Weißenkirchen. In der Ausstellung in der Landesgalerie wird außerdem das Foto gezeigt und als NÖN-Leserpreis gekennzeichnet.