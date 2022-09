Endlich wieder Dirndlkirtag: Jetzt Karten gewinnen!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Als Austragungsort des 15. Dirndlkirtags am 24. und 25. September wurde heuer Rabenstein an der Pielach gewählt. Der Kirtag findet traditionellerweise zur Erntezeit der Dirndln beziehungsweise Kornellkirschen statt. Für die süßen, roten Früchte ist das Pielachtal in ganz Österreich bekannt.

Bereits ab 2. September wird der Dirndlkirtag durch die Erlebniswochen eingeläutet. Dabei soll mit Veranstaltungen und Angeboten auf die Vielfalt der Region hingewiesen werden. Auch beim Dirndlkirtag selbst erwartet die Besucher mit Trachtenmodenschauen, den Auftritten regionaler Musikgruppen und einem breit aufgestellten Kinderprogramm ein Wochenende voller Abwechslung. Kulinarisch wird man mit regionalen Spezialitäten verwöhnt. Darunter finden sich neben zahlreichen „Dirndl-Süßspeisen“ beispielsweise auch die würzigen „Pielachtaler Oliven“. Empfohlen wird eine stressfreie Anreise mit der Mariazellerbahn.

Die NÖN verlost zehn mal vier Tickets für den Dirndkirtag. Einsendeschluss: 15. September.