Jetzt Konzert-Tickets für Thorsteinn Einarsson gewinnen!

Thorsteinn Einarsson kommt mit seiner aktuellen Singe „Echo“ im Gepäck für einige Konzerte nach Niederösterreich und wird im September auch bei der TV Sendung „Starnacht in der Wachau“ mit dabei sein. Erster Halt seiner NÖ-Konzerte ist am 8. Juli in Wiener Neudorf: das Open Air am Kahrteich (Beginn 19:30h).

Mit der NÖN könnt ihr für dieses Konzert Karten gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 29. Juni.