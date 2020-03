Ausnahmesopranistin Natalia Ushakova präsentiert am Freitag, 11. September, um 19.30 Uhr in der Sommerarena Baden ihr neues Programm. Sie wird an diesem Abend, an dem sie ihr einziges Open-Air-Konzert gibt, unter dem Titel „Arien in der Sommerarena“ Leidenschaftliches und Lustvolles aus Oper und Operette zum Besten geben: Die Ausnahmekünstlerin interpretiert die schönsten Werke von Puccini, Verdi, Strauß und Lehar und wird das Publikum mit ihrer atemberaubenden Stimme aufs Neue verzaubern.

Begleitet wird die Sopranistin vom Orchester der Bühne Baden unter der Leitung von Dirigent Michael Zehetner. Damit ist ein außergewöhnlicher Musikgenuss unter dem Sternenhimmel für Freunde klassischer Musik in einem einzigartigen Ambiente garantiert.

