Am 23. August steht „Romantik am Sommerabend – Harfe & Klavier“ mit Werken von Chopin, Debussy, Tschaikowsky und anderen am Programm der Sommerkonzerte.

Die NÖN verlost hierfür ein Sommerkonzerte-Package – mit Karten für das Konzert im barocken Gartenpavillon, den Vortrag über Berglfresken sowie frisch gefüllte Picknicktaschen, die ab 17.30 Uhr zum Genuss im Stiftspark laden.

Einsendungen (Kennwort: Sommer-Picknick) bis 14. Juli an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder einfach online mitmachen!