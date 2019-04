Viel Live-Musik, Tanz, spektakuläre Akrobatik, extravagante Sinneseindrücke und jede Menge Lebensfreude. Das über zweistündige Show-Spektakel „Afrika, Afrika“ zeigt die Vielfalt Afrikas, wirft Schlaglichter auf Vergangenheit und Moderne und transportiert den einzigartigen „Spirit“, den viele (zu Recht) als „pure Lebensfreude“ beschreiben.

Das erleben die Besucher am 15. Mai in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Die NÖN verlost Karten! Einsendungen (Kennwort „Afrika, Afrika“) bis 22. April an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per E-Mail an gewinnspiel@noen.at.

Karten gibt es auch in unserem NÖN-Ticketshop!