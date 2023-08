Neue JoschiMania steigt am 9. September: Jetzt VIP-Tickets gewinnen

Nationale und internationale DJs und Acts, wie Ivan Fellini, Harris & Ford oder Darius & Finlay heizten der Menge ein. Gogos, Konfettikanonen, Lasershow und ein bis ins Detail durchdachte Partykonzept taten den Rest, um aus einer lustigen Partynacht fast schon ein kleines Kultevent werden zu lassen.

Einen nicht geringen Anteil am Erfolg der „JoschiMania“ hatte dabei der Initiator und Namensgeber selbst: Joschi Haiden. Der Partyfotograf mit schwarzem Hemd und pinkfarbener Krawatte ist weit über die Grenzen der Landeshauptstadt bekannt. Kein Wunder, ist er doch seit nunmehr zwei Jahrzehnten mit seiner Kamera überall dort unterwegs, wo gefeiert wird - vom Feuerwehrfest bis Nova Rock und Frequency. Vom LaBoom bis Electric Love und Defqon.1.

„Mich juckt es schon länger, endlich wieder eine JoschiMania zu machen“, kommentiert Joschi Haiden seinen Entschluss, nach zehn Jahren ein Revival an den Start zu bringen. Nach Hochzeit und der Geburt seiner Tochter, nach der Integration seiner Partyseite nitelife.at in die NÖN und dem Aufbau seines Fotobox-StartUps fotoking.at, will Joschi nun wieder Veranstalter-Luft schnuppern.

Am 9. September ist es soweit. Da steigt die JoschiMania, wo sie einst geendet hat - in der Jahnturnhalle St. Pölten. Wieder wartet ein handverlesenes Aufgebot an DJs. Wieder können sich die Partygäste auf eine bunte Partynacht mit so manchen Highlights freuen. VIP Tickets, Gratis-Tickets und Goodies gibt´s übrigens auf joschimania.at/karten.

Sichert euch jetzt noch schnell Tickets unter: NÖN.at/ticketshop

Wir verlosen einen VIP-Tisch für 6 Personen. Teilnahmeschluss ist der 7.9.