Die Vereinigten Bühnen Wien zeigen die internationale Erfolgsproduktion „Bodyguard – das Musical“, basierend auf einem der größten Kino-Blockbuster aller Zeiten, ab September im Ronacher.

Spektakuläre Choreographien, die Songs des „Grammy“-prämierten Film-Soundtracks und noch zahlreiche weitere Welthits – in englischer Sprache gesungen – garantieren dem Publikum ein Live-Erlebnis der Extraklasse. Die spannende, gefühlvolle Geschichte des Musicals und Songs, wie „One Moment in Time“, „I Wanna Dance With Somebody“ oder „I Have Nothing“ sorgen für Gänsehaut-Feeling. „I Will Always Love You“ rundet einen unvergesslichen Theaterabend ab.

