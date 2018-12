Wer es in der Vorweihnachtszeit auch musikalisch besinnlich mag, der kommt beim großen Weihnachtskonzert „Es wird scho glei dumpa“ der Vereinigten Bühnen Wien im Ronacher-Theater voll auf seine Kosten. Das Besondere daran: Der Großteil der Texte wird in Mundart gesungen.

Das musikalische Programm setzt sich aus bekannten österreichischen Weihnachtsliedern und -geschichten sowie modernen Austropop-Songs zusammen. In diesem neuen Format, das eigens von den Vereinigten Bühnen Wien entwickelt wurde, treten dieses Mal die Stars des Erfolgsmusicals „I am from Austria“ auf. Begleitet werden die Sänger vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Herbert Pichler. Regie führt Alex Riener.