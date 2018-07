Künstler, die sich mit der Musiksprache des Nordens und der Alpen auseinandersetzen, warten bei den Wellenklängen in Lunz am See. Wie auch Arve Henriksen feat. Trio Mediæval & Rolf Lislevand mit „Sacred Room“ am auf der Seebühne (es hat eine Ortsänderung gegeben!). Die NÖN verlost Karten.