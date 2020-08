Das Festspielhaus St. Pölten öffnet im Herbst Tür und Tor für mitreißenden Tanz, spektakulären Circus und einmalige Konzerte. Aber noch viel wichtiger: Es öffnet wieder für seine Besucher. Für tanzverliebte und musikbegeisterte Besucher, für Publikum, das sich zu lange nach Live-Performances sehnen musste. Gemeinsam mit renommierten Partnern wie beispielsweise der MedUni Wien hat das Festspielhaus St. Pölten ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet und sorgt somit für einen unbeschwerten Kulturgenuss.

„Jungle Book“, der Klassiker von Rudyard Kipling als knallig buntes Musiktheater, eröffnet die Festspielhaus-Saison am 26. und 27. September. Der revolutionäre Theatermacher Robert Wilson setzt das Heranwachsen des Jungen Mowgli in Szene – fantasievoll, fein und mit charmantem Augenzwinkern. Ein Wechselspiel von Licht und Schatten sowie die betörenden Klänge und Lyrics des exzentrischen Indie-Pop-Duos CocoRosie laden ein, in die Untiefen des Dschungels einzutauchen.

