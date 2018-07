Neben 12 brandneuen Schlagern befinden sich auch 12 Nockis Schlager Hits auf der CD. Ein Muss für jeden Schlagerfan. Von 14.-16.9. 2018 steigt Kärntens legendärste Schlagerparty das Nockalmfest in Millstatt. Die nächsten Niederösterreich Konzert findet am 11.10. in Obergrafendorf und am 27.10. in Reisenberg sowie im Rahmen der Tour Nockalm Weihnacht am 1.12. in Zwettl statt.