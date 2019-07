In seiner zwölften Saison bietet der Schlossklänge-Zyklus in Grafenegg große Orchesterwerke, selten gehörte Kostbarkeiten und festliche Konzerte zu besonderen Anlässen. Das Tonkünstler-Orchester gestaltet ein Saisonprogramm voller symphonischer Höhepunkte im Jahreskreis. Wir verlosen Tickets für zwei außergewöhnliche Konzerte!

DVOŘÁK: REQUIEM

Sa 21. September 2019

Interpreten:

Tonkünstler-Orchester

Alžbeta Polácková, Sopran

Lucie Hilscherová, Alt

Carlos Cardoso, Tenor

Jozef Benci, Bass

Slowakischer Philharmonischer Chor

Marek Šedivý, Dirigent

Programm:

ANTONÍN DVOŘÁK: Requiem für Soli, Chor und Orchester op. 89

Mit seinem Requiem ist Antonín Dvořák ein Werk gelungen, das das Publikum in Ekstase versetzt und gleichzeitig in düster-nachdenkliche Welten entführt — Musik zwischen Himmel und Erde, ein Dialog zwischen Lebenden und Toten. Solistinnen und Solisten, Chor und großes Orchester mit Orgel, Gong und Glocken treffen auf ein minimalistisches Motiv. Zuweilen schreit es auf, dann wirkt es melancholisch, tröstet oder seufzt in tiefer Verzweiflung. Marek Šedivý, ein Landsmann Dvořáks, dirigiert das aufwendige und deshalb so selten aufgeführte Requiem mit dem Tonkünstler-Orchester und dem Slowakischen Philharmonischen Chor. Ein außerordentliches Klangerlebnis!

RIES & DVOŘÁK

Sa 19. Oktober 2019

Interpreten:

Tonkünstler-Orchester

Alexandra Dariescu, Klavier

Ruth Reinhardt, Dirigent

Programm:

JACQUES OFFENBACH: Ouvertüre zur Oper «Les Fées du Rhin»

FERDINAND RIES: Konzert für Klavier und Orchester, Nr. 3 cis-Moll op. 55

ANTONÍN DVOŘÁK: Symphonie Nr. 5 F-Dur op. 76

Kennen Sie Ferdinand Ries? Heute weitgehend vergessen, gehörten seine Instrumentalkonzerte zu den beliebtesten Werken des 19. Jahrhunderts. Ausufernde Ideen, tiefer Geist und überraschende Effekte bestimmen das dritte Klavierkonzert, das Ries 1812 in Russland komponierte. Musik als Naturgewalt: ein hochvirtuoses Werk, das nach einer energischen Pianistin wie der Rumänin Alexandra Dariescu verlangt. Die Natur steht auch im Vordergrund, wenn sich das Tonkünstler-Orchester und Dirigentin Ruth Reinhardt die Ouvertüre zu Jacques Offenbachs «Rheinfeen» und Antonín Dvořáks fünfte Symphonie in F-Dur vornehmen, die ein aufregender Spaziergang durch die böhmische Landschaft ist.

