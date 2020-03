Philipp Hochmair ist seit Jahren Publikumsmagnet und einer der beliebtesten Schauspieler des Landes. Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juni gibt er jeweils um 20.30 Uhr im Wolkenturm in Grafenegg seine Interpretationen „Schiller Rave“ und „Jedermann Reloaded“ mit seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ zum Besten. Dabei werden Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert verwandelt. Hochmair greift in das große Sprachwerk Schillers ein und treibt mit diesen literarischen Kostbarkeiten ein schier unglaubliches Selbstexperiment. Bei „Jedermann Reloaded“ schlüpft Hochmair in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Stück zu einem vielstimmigen Monolog.

