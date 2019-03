Ihre Fans nennen die drei Musiker liebevoll JUZI und wenn sie auftreten, sind beste Laune und Party angesagt. Am 11. Mai holt das Gmünder Sole-Felsen-Bad die Tiroler Stimmungsgaranten – die Jungen Zillertaler – für ein Open-Air-Konzert auf sein Gelände. Dort werden sie den Besuchern mit einem Mix aus ihren Hits wie „So a schöner Tag“ oder „Drob’n auf’m Berg“ einheizen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Die NÖN verlost Karten für das JUZI-Konzert vor dem Sole-Felsen-Bad Gmünd inklusive einem Tageseintritt sowie Pakete mit Übernachtung. Einsendungen mit dem Kennwort „JUZI“ bis zum 14. April an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per Mail an gewinnspiel@noen.at

Ticketbestellung:

www.sole-felsen-bad.at/Juzi

02852/202030