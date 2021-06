Mit "Arien in der Sommerarena" präsentiert die Ausnahmesopranistin Natalia Ushakova wiederum ihr einziges Open-Air-Konzert im September 2020 in der Sommerarena Baden.

Am 4. September 2021 lädt sie bereits zum vierten Mal zu ihrem einzigartigen Open-Air-Abend in die großartige Kulisse der Sommerarena Baden. Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren präsentiert die charismatische Wahlösterreicherin ihr neues Programm. Erleben Sie die beeindruckende Stimmgewalt der charismatischen Starsopranistin in einer einzigartigen Atmosphäre.

Die NÖN verlost Karten!

Wir verlosen Karten für "Arien in der Sommerarena" in der Sommerarena Baden am 4. September 2021. Teilnahmeschluss ist der 30. Juli.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann auch Karten im NÖN-Ticketshop sowie direkt bei der Bühne Baden erwerben.

Weitere Infos zum Konzert gibt es auf www.buehnebaden.at oder auf www.arienindersommerarena.at.