Wir verlosen Tickets für die Lipizzanergala am Heldenberg!

Die weißen Stars der Spanischen Hofreitschule unter freiem Himmel am Heldenberg

Mit Stargeigerin Barbara Helfgott und dem Ensemble „Rondo Vienna“

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Am 1. Juli 2023 wird das berühmte „Ballett der Weißen Hengste“ bereits zum 14. Mal am Heldenberg gastieren und in hochkarätigen Reitvorführungen die Hohe Schule der klassischen Reitkunst präsentieren. Mittlerweile ist die Lipizzanergala ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Lipizzaner-Dependance am niederösterreichischen Heldenberg sowie ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

Einzigartige Momente unter freiem Himmel

Bevor sich die Hengste in ihren wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden, zeigen sie am niederösterreichischen Heldenberg nochmals ihr Können und das in einem ganz besonderen Schlossambiente. Man muss kein Pferdeliebhaber sein, um der Aura der klassischen Reitvorführung der edlen weißen Pferde und der elegant befrackten Bereiter, die zur Begrüßung ihren Hut, den Zweispitz ziehen, zu erliegen, um danach zum Klang klassischer Wiener Musik gleichsam über den Boden zu schweben.

Stargeigerin Barbara Helfgott wieder zu Gast am Heldenberg

Erneut zu Gast am Heldenberg ist das Ensemble „Rondo Vienna“ mit der Stargeigerin und Künstlerischen Leiterin Barbara Helfgott. Das ausschließlich aus Musikerinnen bestehende Ensemble wird abwechselnd mit den weißen Stars der Spanischen Hofreitschule auftreten. Seit Jahren tritt das Ensemble in den bedeutenden Konzertsälen wie dem Wiener Konzerthaus, der Alten Oper Frankfurt oder dem Gewandhaus in Leipzig auf und spannt einen Bogen von klassischer Musik bis hin zu moderner Literatur. Getragen wird das Orchester von den virtuosen Sololäufen der Stargeigerin Barbara Helfgott.

Jetzt Karten sichern!

Für Kinder zwischen sechs und vierzehn Jahren gibt es ermäßigte Kartenpreise, Kinder zwischen drei und fünf Jahren haben freien Eintritt. Im NÖN-Ticketshop oder direkt am Heldenberg erhältlich!

Außerdem könnt ihr mit der NÖN 10x2 Karten sowie 2 VIP-Packages gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 26. Mai.