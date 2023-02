Jetzt Karten für "Fab Fox" gewinnen!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Ein junger Niederösterreicher wandelt auf den Spuren von Harry Houdini und David Copperfield. Mit 23 Jahren hat Fabian Blochberger alias „Fab Fox“ aus Krumbach im Bezirk Wiener Neustadt-Land das geschafft, wovon viele träumen: Eine eigene Zaubershow, die sich mit den Vorbildern in Las Vegas messen kann.

Seine Show „Fabulous“ spielt alle Stückerl. Gezeigt werden Nummern, die es so noch nie auf heimischen Bühnen zu bestaunen gab. Infos: www.fabfox.at

„Fab Fox“ tritt am Samstag, 18. März, in der Arena Nova in Wiener Neustadt und am Freitag, 24. März, im VAZ St. Pölten auf. Die NÖN verlost Karten für alle Shows.