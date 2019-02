Egal ob romantisch und stimmgewaltig, rockig, trachtig oder eine Show, welche die Lachmuskeln strapaziert – die Veranstaltungen im VAZ St. Pölten haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. Mit der NÖN könnt ihr Karten für euren Lieblingsact gewinnen! Einsendungen (Kennwort „VAZ“, plus Wunschtermin) an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per E-Mail an gewinnspiel@noen.at.

Alle Termine im Überblick